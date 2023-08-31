الهلال والاتحاد.. تفوق أزرق في القيمة التسويقية قبل لقاء كلاسيكو السعودية

قمة من العيار الثقيل ستجمع بين الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويختلف كلاسيكو السعودية في الموسم الحالي عن السنوات السابقة كونه سيشهد نجوما لامعة في سماء الكرة العالمية تتواجد للمرة الأولى معا في الدوري السعودي.

ويعد الهلال والاتحاد من بين أربع أندية نجحت في جلب صفقات من العيار الثقيل لكن أزرق الرياض يتفوق من حيث القيمة السوقية بسبب حجم الانفاقات لاستقدام اللاعبين في الميركاتو الحالي، ونستعرضها في السطور التالية.

وتبلغ القيمة التسويقية لنادي الهلال نحو 259.55 مليون يورو، مقابل 118.98 مليون يورو لنادي الاتحاد.

ويعد أغلى لاعبي الهلال من حيث القيمة التسويقية هو البرازيلي نيمار القادم من باريس سان جيرمان الفرنسي، في حين أن أغلى لاعبي الاتحاد هو فابينو لاعب ليفربول الانجليزي بواقع 42 مليون يورو.

ويستقبل ملعب عبدالله الفيصل في مدينة جدة، مباراة الاتحاد والهلال، في تمام التاسعة مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بالعلامة الكاملة بأربعة انتصارات برصيد 12 نقطة، ويأتي الهلال في المركز الثاني بفارق نقطتين.