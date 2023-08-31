عاجل
محمد صلاح يصل السعودية ليوقع للاتحاد.. صحف العالم ترد بين النفي والتأكيد نقيب القراء يهاجم الملحن أحمد حجازي قارئ القرآن على أنغام العود (فيديو) تحذير من أدوية مغشوشة في الأسواق.. تعرف على طريقة اكتشافها (فيديو)
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد لاعبو الجهراء الكويتي يرفعون لافتة دعم للدوري السعودي

نادي الجهراء الكويتي
نادي الجهراء الكويتي

رفع لاعبو فريق نادي الجهراء الكويتي لافتة دعم للدوري السعودي والاتحاد المحلي للعبة على ما يقدمه من دعم للاندية في وجود صندوق الاستثمار السعودي، مؤكدين أنه مشروع عالمي سيأخذ بالدوري لترتيب عالي.

اقرأ ايضًا ..

txt

حسن كادش يوجه رسالة لجمهور التعاون بعد انتقاله لـ الاتحاد (فيديو)

txt

أستون فيلا يحسم انتقال صلاح لـ الاتحاد.. اشتعال الميركاتو قبل غلقه

لاعبو الجهراء يرفعون لافتة دعم للدوري السعودي

وقبل بداية مباراة نادي الجهراء امام نظيره القادسية في الجولة الثانية من منافسات الدوري الكويتي للموسم الحالي، رفع اللاعبين لافته دعم للمشروع الرياضي السعودي في المملكة.

كتب لاعبي الجهراء الكويتي على اللافته: "كل التوفيق للمشروع الرياضي السعودي، فخر عالمي بصناعة سعودية"، وكان الفريق الكويتي قد خسر من نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد في تلك المواجهة ليستقر في المركز العاشر والاخير بدون رصيد من النقاط بعد مرور جولتين.

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين غدًا الجمعة وتستمر حتى يوم السبت، على أن تقام 4 مواجهات في اليوم الاول و5 لقاءات في اليوم الثاني الختامي للجولة.