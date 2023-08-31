شاهد لاعبو الجهراء الكويتي يرفعون لافتة دعم للدوري السعودي

رفع لاعبو فريق نادي الجهراء الكويتي لافتة دعم للدوري السعودي والاتحاد المحلي للعبة على ما يقدمه من دعم للاندية في وجود صندوق الاستثمار السعودي، مؤكدين أنه مشروع عالمي سيأخذ بالدوري لترتيب عالي.

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لاعبو الجهراء يرفعون لافتة دعم للدوري السعودي

وقبل بداية مباراة نادي الجهراء امام نظيره القادسية في الجولة الثانية من منافسات الدوري الكويتي للموسم الحالي، رفع اللاعبين لافته دعم للمشروع الرياضي السعودي في المملكة.

كتب لاعبي الجهراء الكويتي على اللافته: "كل التوفيق للمشروع الرياضي السعودي، فخر عالمي بصناعة سعودية"، وكان الفريق الكويتي قد خسر من نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف وحيد في تلك المواجهة ليستقر في المركز العاشر والاخير بدون رصيد من النقاط بعد مرور جولتين.

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين غدًا الجمعة وتستمر حتى يوم السبت، على أن تقام 4 مواجهات في اليوم الاول و5 لقاءات في اليوم الثاني الختامي للجولة.