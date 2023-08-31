حسن كادش يوجه رسالة لجمهور التعاون بعد انتقاله لـ الاتحاد (فيديو)

وجه اللاعب السعودي حسن كادش مدافع نادي التعاون السابق والمنتقل حديثًا لنادي الاتحاد، رسالة لجمهور سكري القصيم على الفترة التي قضاها مع الفريق، بعد الانتقال ليكون بديل أحمد حجازي في العميد.

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رسالة حسن كادش لجمهور التعاون

وقال حسن كادش في فيديو نشره نادي التعاون من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أشكر اللاعبين والجهاز الفني والطبي والجميع شكر خاص على وقوفهم بجانبي في الفترة الماضية، اتمنى لكم التوفيق قلبي دائمًا وأبدًا معكم".

وأضاف حسن كادش لاعب الاتحاد الجديد لجمهور التعاون: "كل ما أتمناه أن يدعو لي الجميع ويتمنى لي التوفيق في المرحلة المقبلة".

انتقل حسن كادش لنادي التعاون في يناير من عام 2020، ومن المقرر ان يلعب صاحب الـ 31 عام للعميد لمدة ثلاثة مواسم تنتهي في يونيو من عام 2026.

كشفت مصادر مقربة من اللاعب أن قيمة الصفقة وانتقاله لنادي الاتحاد ستكون 40 مليون ريال سعودي، ويجيد اللاعب السعودي اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع، وشارك اللاعب مع السكري في 84 مباراة رسمية وتمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصانعًا أسيست وحيد فقط.