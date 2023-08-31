انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

تشهد مناطق بمحافظة القاهرة انقطاع المياه عن أربع مناطق بالقاهرة لمدة 12ساعة سبب إجراء أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم، بشارع عبد الحميد بدوي.

والمناطق هي "عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، والحي العاشر"، وذلك اعتبارًا من الساعة 10 من مساء يوم الجمعة الموافق 1/9/2023 حتى الساعة 10 من صباح يوم السبت الموافق 2/9/2023 لمدة 12 ساعة.

تدبير الاحتياجات من المياه

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا في المناطق المتأثرة وحال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة الواتس آب على رقم 01206665125.

كما تفقد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، اليوم الخميس، أعمال الاحلال والتجديد بخط 1200 بشارع عبد الحميد بدوي أمام سور الكلية الحربية بطول 800 متر، والذي تم الانتهاء منه خلال 72 ساعة وكان محدد له 10 أيام في أسرع عملية تنفيذ لخط بهذا الحجم، وفي منطقة حيوية جدا دون تعطيل لحركة المرور وتعمل الشركات المنفذة حاليا على الانتهاء من تنفيذ الغرف التي تخدم مسارات الخط.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في بيان، إن الخط يخدم أكثر من مليون و500 ألف مواطن بمناطق مصر الجديدة ومساكن شيراتون ومدينة نصر وبعض المناطق الأخرى، وتم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عاما وانتهى عمره الافتراضي وتعرض للكسر أكثر من مرة، وتبلغ التكلفة الفعلية لأعمال الاحلال وتجديد 40 مليون جنيه.