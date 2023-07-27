انقطاع المياه ساعات طويلة.. سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر يستغيثون بالمسئولين

حالة من الاستياء يعيشها سكان مشروع 247 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر، لكثرة تكرار انقطاع المياه لساعات طويلة وذلك دون سابق إنذار أو تحذير من جهاز تنمية حدائق أكتوبر.

انقطاع المياه يستمر مدة طويلة على مدار اليوم، وفى حال رجوعها تكون المياه ضعيفة ولا تصعد إلى الأدوار العليا.

سكان مشروع 247 عمارة بمدينة حدائق أكتوبرقدموا شكاوى كثيرة إلى مجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية ولكن دون الوصول إلى حل نهائى للمشكلة، فما زالوا يعانون من الانقطاع المتكرر للمياه

يناشد سكان مشروع 247 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر المسئولين بجهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بقيادة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإيجاد حلول لإنهاء الأزمة المستمرة التى تؤثر على حياة كثير من الأسرة يومياً.