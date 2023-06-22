وزير الموارد المائية والري يبحث أسباب إنقطاع المياه عن بورسعيد

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الترعة الحلوة بالقنطرة غرب لمتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ المؤدية لها وذلك بعد إنقطاع المياه عن مدينة بورسعيد.

وشدد على ضرورة الإنتهاء من تطهير مأخذ محطة رفع المياه العكرة من محطة القنطرة وعودة المناسيب لمعدلاتها الطبيعية ، وقد رافقه فى جولته اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من الجهات التنفيذية ومسئولي وزارة الموارد المائية والري .

من جانبه أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تنفيذ الإجراءات العاجلة لضخ المياه بكامل قوتها بالمحافظة ومتابعة أعمال التطهير الجارية بالترعة والمٱخذ ، وسيتم تزويد الأطقم الفنية والمهندسين والفنيين القائمين على أعمال تطهير الترعة ومأخذ محطة الرفع بأكثر من 6 معدات لتطهير الترعة وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة من المعدات حتى يعود منسوب المياه إلى طبيعته وضح المياه بكامل قوتها ، وطالب المحافظ بقيام أجهزة الري والشركة القابضة لمياة الشرب بالتواجد علي مدار ٢٤ ساعة علي طول الترعة وعند المآخذ والمحطة حتي تعود المياه بصورة طبيعية ، ووجه الشكر لقوات المجري الملاحي علي التسهيلات الكبيرة المقدمة لكافة الجهات ودخول المعدات لتطهير الترعة من خلال المجري الملاحي وتقديم كافة وسائل الدعم .