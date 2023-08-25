الجمعة 25 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تلقي القبض على 311 متهمًا من مروجي المخدرات

قوات الأمن
قوات الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الجمعة من إلقاء القبض على 311 متهمًا من مروجي المخدرات  في حملات مكبرة شنتها اليوم بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

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