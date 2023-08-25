الجمعة 25 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 190 كيلو حشيش خلال حملات لضبط تجار الكيف

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة من ضيط كمية من مخدر الحشيش وزنت190,341 كيلو جرام في حملات مكبرة شنتها اليوم بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم القبض على 311 متهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

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