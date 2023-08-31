قصص كتبتها المأساة.. سيدة تنهى حياتها بسبب الديون واخرين لأزمات نفسية

حكايات التخلص من الحياة أصبحت مُعتادة، وذلك بعد أن زادت الضغوط المادية والنفسية والمعنوية، والتى يضعف أمام أمواجها المُتلاطمة الكثير، ليختار بعضهم الحل الأسهل وهو ترك السفينة بما تحمل مُفضلًا أن تنتهى قصته مع هذه الحياة، أخرها سيدة انتحرت بسبب الديون واخرين بسبب أزمات نفسية ومادية.

قصص انتحار كتبتها المأساة.. خارت قواهم عن تحمل مصاعب الحياة فكان خيارهم إنهاء حياتهم

ربة منزل تتخلص من حياتها بعين شمس بسبب الديون

انهت سيدة حياتها بعدما تراكمت عليها الديون وعجزت عن سدادها ومع المطالبة بسداد الأموال التى عليها انهارت وفقزت من شرفة منزلها.

وأضافت التحريات أن االسيدة القت بنفسها من الطابق السادس بعد مشاجرة مع شقيقتها بسبب حصولها على أموال من الجيران بالإضافة لقروض من البنوك ولم تستطع سدادها بالإضافة لمطالبة الدائنيين لشقيقتها بسداد تلك الاموال وعندما عاتبتها شقيقتها على تلك الأموال انتابتها حالة نفسية سيئة وقفزت من شرقة شقتهم بالطابق السادس ولقت مصرعها على الفور.

أزمة نفسية وراء انتحار محامى من أعلى مبني فى الجيزة

أقدم محامي يدعي إسلام النجار على إنهاء حياته من أعلى مبنى بمحافظة الجيزة؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثمان إلى أقرب مشرحة بمستشفى بالجيزة.

هالة تنهى حياتها بعد مرورها بأزمة نفسية

في واقعة مؤسفة، تخلصت فتاة مصرية من حياتها شنقًا داخل مسكنها، المتواجد في مركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

وعلمت جهات الأمن بالواقعة فور تلقي مباحث أوسيم بلاغًا بوفاة الفتاة، حتى صدرت توجيهات بفحص البلاغ للوقوف على ملابساته.

انفصام فى الشخصية.. فتاة تقفز من شرفة منزلها بالجيزة

أنهت سارة صاحبة 26 عاما، حياتها قفزا من شرفة منزلها وذلك على اثر إصابتها بانفصام فى الشخصية.

تبين من التحريات أن الفتاة وتُدعى "سارة.ح" 26 سنة، حاصلة على بكالوريس إعلام، كانت تعاني من انفصام في الشخصية منذ نحو 5 أشهر، وعلى إثر معاناتها قفزت من شرفة منزلها المطلة على "منور" جانبي، ما أدى إلى تناثر أشلاء من بطنها ووفاتها في الحال.

خناقة مع جوزها.. ربة منزل تحاول الانتحار

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسيدة أثناء محاولتها إلقاء نفسها من شرفة مسكنها.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من زوج السيدة المُشار إليها وأحد الأشخاص "مالك عقار كائن بدائرة القسم"، لقيامها بمحاولة إلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنها ، بسبب خلافات عائلية بينها وبين زوجها ، إلا أنهما قاما بمنعها.

وبمواجهة المذكورة أيدت ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بعد استبعادها من منصبها.. طبيبة تحاول الانتحار فى طنطا

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، محاولة الصيدلانية (شيماء.ج)، مدير عيادة صحة ثان لطلاب المدارس، من إنهاء حياتها بالقفز من النافذة، احتجاجا على قرار نقلها واستبعادها من منصبها.

صدر القرار بنقل الصيدلانية المذكورة من جهة الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، الأمر الذي دفعها إلى إغلاق مكتبها الإداري من الداخل، وترديد عبارات تحمل لغة اليأس والميول إلى التخلص من حياتها لولا تدخل الجهات التنفيذية والأمنية واحتواء الموقف