الحب القاتل .. التحريات تكشف تفاصيل انتحار فتاة بسب فسخ خطوبتها

هدوء يصاحبه همس خطوات سكان منطقة عين شمس، سعيًا للذهاب إلى أعمالهم.. يقطع تلك الأجواء أصوات صراخ وعويل لشخص يصرخ بفزع قائلًا "ألحقوا في بنت رمت نفسها من فوق العمارة وسايحة في دمها آخر الشارع" ، هرع الناس تجاه مكان الحادث ليُفزع الجميع من بشاعة المنظر أشلاء الجثة والدماء متناثرة في الشارع وسط ظروف وملابسات غامضة، أسرع المارة في فرش القماش على الجثة لتغطيتها وأخطروا رجال الشرطة، التي حضرت على الفور وتم نقل الضحية للمستشفى في محاولة لإنقاذها ولكنها كانت قد فارقت الحياة.

هكذا كان ملخص المأساة المروعة التي شهدتها منطقة عين شمس بعدما أقدمت فتاة في العقد الثاني من عمرها بالتخلص من حياتها بسب فسخ خطوبتها، وألقت نفسها من أعلى العقار لتسقط في الشارع جثة هامدة غارقة في بركة دماء، تاركة وراءها نار الحزن والحسرة تكوي قلوب أهلها وأسرتها.

تلك الواقعة المؤسفة التي هزت أرجاء المنطقة كانت بداية بورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس من الأهالي، بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة فتاة عمرها 22 سنة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم نتيجة سقوطها من علو.

كشفت التحريات أن الفتاة ألقت بنفسها من أعلى سطح العقار وسقطت، ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور قبل نقلها إلى المستشفى لمحاولة إسعافها

كما توصلت التحريات إلى أن الفتاة كانت تعاني حالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطوبتها في الآونة الأخيرة وقامت بالصعود أعلى العقار وقفزت لتتخلص من حياتها وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وفتحت النيابة تحقيقاتها في الواقعة وكلفت بتصريح الجثة وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت أسرة الضحية لسماع أقوالهم ومناقشتهم.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة كافة.