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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لوكاكو ينضم لنادي روما على سبيل الإعارة رسميًا

لوكاكو
لوكاكو

أعلن نادي روما العملاق الإيطالي رسميًا ضم البلجيكي روميلو لوكاكو علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من تشيلسي بعد إنتهار إعارته لفريق إنتر ميلان الموسم الماضي.

 

وبهذا الانتقال يجتمع لوكاكو مع البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما، والذي أشرف عليه في تشيلسي ومانشستر يونايتد.

 

ونشر الحساب الرسمي لفريق روما أنه تعاقد مع لوكاكو على سبيل الإعارة، لينتهي عقده في 30 يونيو 2024.

قال لوكاكو في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: "الترحيب الذي تلقيته من هذا النادي وجماهيره أثار حماسي ومنحني المزيد من الحافز لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد، وشعرت بأجواء الملعب الأولمبي، وشعرت بدفء .

 

لوكاكو 

الملعب".وأضاف: "من الجيد أن أعرف أنني جزء من النادي اليوم، لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا للتحدث مع المالكين، وقد أعجبت بطموحهم، الآن يجب علينا أن نعمل، وأن نكون متواضعين، وننمو من مباراة إلى أخرى، من جهتي لا أستطيع الانتظار حتى أكون متاحًا لزملائي في الفريق داخل وخارج الملعب".

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