حازم فتوح يوضح تطورات أزمة أجايي مع سموحة

كشف حازم فتوح وكيل أعمال اللاعب النيجيري جونيور أجايي لاعب فريق سموحة السكندري، آخر مستجدات أزمة لاعبه مع القلعة الزرقاء.

وقال فتوح في تصريحات تليفزيونية: "تواصلنا مع سموحة لحل الأمر بشكل ودي لم يرد علينا أحد، واعترضنا على نشر العقد في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف فتوح: "أرسلنا خطابًا نعترض فيه وطلبنا المستحقات البالغة قيمتها 50 ألف دولار، وسموحة أكد أن أجايي حصل على مستحقاته ووقع على ما يفيد ذلك، وسألنا اللاعب لكنه نفى".

وأكمل: "المدير المالي لنادي سموحة أغلق هاتفه في وجه أجايي، واللاعب كان لديه تدريب في الجيمانزيوم، وتوجه للإدارة وأكد عدم توقيعه على ما يفيد بحصوله على مستحقاته، وأكد ذهابه إلى النيابة وطلب تفريغ الكاميرات وفحص الملفات".

وواصل: "أثناء مغادرة المكتب تحدث معنا مسئولي سموحة وطلبوا منا مناقشة الأمر للوصول لحل، لكن أثناء خروجي جذبوا يد اللاعب ثم وجدت باب زجاج في وجهي".

استطرد: "الكشف الطبي وتفريغ الكاميرات، سيوضح إذا كان أجايي يحاول أن يفادي نفسه أم كان يعتدي على نادي سموحة"، موضحًا أن أجايي أدلى بأقواله أمام النيابة، وينتظر عودة الحق لأصحابه.