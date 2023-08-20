سموحة يدعم صفوفه بالتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

أعلن نادي سموحة عبر موقعه الرسمي مساء اليوم الأحد، عن تدعيم صفوفة بالتعاقد مع إسلام جابر لاعب البنك الاهلى و الزمالك السابق خلال فترة الميركاتو الصيفي .

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نشر حساب سموحة السكندري عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يكشف فيه تفاصيل التعاقد مع إسلام جابر قائلا:" نادي سموحة ينجح في ضم "إسلام جابر" لاعب البنك الأهلي السابق بعقد يمتد لـ ٣ سنوات في صفقة انتقال حر ، مرحبًا بك في الموج الأزرق .

من المقرر ان يستمر اللاعب إسلام جابر حتي صيف 2026 مع الفريق السكندري .

في سياق مٌتصل، واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية داخل معسكره المغلق ببرج العرب تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة بابافاسيليو وشهد مران الفترة الصباحية فقرة بدنية قوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين

ومن المقرر ان يخوض فريق البنك الأهلي ثلاثة مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع كلا من سموحة وفاركو والإتحاد السكندري.

فاز البنك الأهلى على نظيره وادي دجلة قبل التوجه لمدنية الاسكندرية برج العرب بهدف دون رد وشهدت المباراة ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب دفع بهم بابافاسيليو المدير الفني لتجهيزهم للمرحلة المقبلة بهدف سعيدو سيمبوري

وشهدت المباراة أيضا مشاركة بعض من الصفقات الجديدة سيرجى اكا وعبد اللطيف جريندو ومدبولى ومعاذ الحناوى علي مدار شوطى اللقاء

ومن المقرر ان يحصل لاعبي فريق البنك الأهلي علي راحة ٢٤ ساعة قبل السفر إلى مدينة برج العرب بعد غدا السبت للدخول في معسكر مغلق لإستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.