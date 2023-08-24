سموحة يضم نجم الأهلي 3 سنوات

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري التعاقد مع لاعب النادي الأهلي، لدعم صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 لدعم صفوف الفريق.

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سموحة يضم نجم الأهلي 3 مواسم

وتعاقد سموحة مع اللاعب مصطفى عويس نجم النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو من أبرز لاعبي فريق 2003 في القلعة الحمراء بالموسم الماضي.

ووقع مصطفى عويس على عقود الانتقال لنادي سموحة لمدة ثلاثة مواسم، والتي كانت في حضور أحمد سامي المدير الفني للفريق، وحمادة سيد وكيل اللاعب.

مصطفي عويس ليس الصفقة الأولى وتعاقد النادي من قبل مع محمود وحيد ومصطفى البدري والمغربي عبداللطيف بن قسو وميدو مصطفى وأحمد خالد وفادي فريد وإسلام جابر.