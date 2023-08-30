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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

 حكم مباراة السد القطري والوكرة  في دوري نجوم إكسبو

السد القطري والوكرة
السد القطري والوكرة

يلتقي السد القطري بنظيره الوكرة مساء السبت المقبل  في مباراة نارية  تقام على ستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري نجوم إكسبو .

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نشر صفحة السد القطري  عن الكشف  عن  هوية حكم مباراة السد القطري و الوكرة عبر موقع التواصل الإجتماعي في تغريدة قائلا :" محمد الشمري حكما لمباراة الزعيم والوكرة ضمن الاسبوع الثالث من دوري نجوم  إكسبو".

موعد مباراة السد والوكرة في دوري نجوم إكسبو 

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين السد القطري  والوكر مساء السبت القادم على ستاد خليفة الدولي الموافق 2 من شهر سبتمبر القادم 2023 ، في تمام الساعة 8,15 مساء بتوقيت القاهرة ، وأيضًا 8,15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.15 بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة السد و الوكرة القطري 

تذاع أحداث المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت 1  النافل الحصري للدوري القطري في منطقة الشرق الأوسط ، ولم يٌحدد اسم معلق المباراة حتي الان .