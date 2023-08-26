تشكيل السد الرسمى لمباراة الأهلى بالدوري القطري

أعلن خوان مانويل ليلو المدير الفني لفريق السد القطري التشكيل الذي يخوض به مباراة الأهلى القطري مساء اليوم السبت في المباراة التي تقام على ستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري نجوم إكسبو.

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موعد مباراة السد القطرى و الأهلى في دوري إكسبو

تبدأ أحداث المباراة التي تجمع بين السد القطرى و الأهلى مساء اليوم السبت الموافق 26 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة ، و8.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري و الأهلى في دوري إكسبو

تذاع المباراة السد القطرى والأهلى على الهواء مباشرة على الهواء مباشرة على كأس 2 بتعليق خالد الحدي فيما بي ان سبورت 6 بتعليق عامر الخوذيري 6 .