حركة السيارات بشارع الهرم والمريوطية مساء اليوم

شهد شارع الهرم مساء اليوم الأربعاء تباطؤا فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق اخر

هدت منطقة أوسيم شمال غرب محافظة الجيزة ، حادث مأساوي راح ضحيته "بائع خضار" ، حيث اقدم شقيق زوجته ، على إنهاء حياته طعنا بسلاح أبيض "سكين" خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات نشبت بين المجني عليه وزوجته ، بمنطقة أوسيم شمال غرب محافظة الجيزة،وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كواليس مصرع بائع خضار علي يد شقيق زوجته في أوسيم

وإلي تفاصيل الجريمة المروعة ، ونقلا عن محرر بوابة الوفد الذي انتقل إلي مسرح الجريمة بشارع القارطين بمنطقة أوسيم ، وحسب شهود العيان ؛ قالوا أنه عندما كانت تشير عقارب الساعة إلي العاشرة بعد موعد العشاء ، أقتحم عامل يدعي "حلمي ابراهيم بائع خضار ، منزل المجني علية "عصام محمد شعبان يبلغ من العمر 45 عامًا ، ويعمل بائع خضار .

التحريات في واقعة أوسيم



وبيت النية وعقد العزم واعد سلاح أبيض "سكين ، قام باخفائها بين طيات ثيابه "جلابية "، وأودي بحياته بطعنيتن في البطن .

وقد كشفت التحريات ، أن المتهم والمجني عليه تشاجرا بسبب ، خلافات نشبت بين المجني عليه وزوجته وحاول تهدأت الموضوع والعودة إلي منزلها الإ انها رفضت فقام المتهم بطعن زوج شقيقته حتي سقط في بركة من الدماء .

بداية أحداث الواقعة في أوسيم

وتلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة،إخطارا من مركز شرطة أوسيم،يفيد مقتل بائع خلال مشاجرة مع بائع خضار شقيق زوجة المجني عليه ، بدائرة مركز شرطة أوسيم.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم،إلى محل البلاغ وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،العثور على جثة شخص يعمل بائع خضار وسط بركة من الدماء بأحد الشوارع بدائرة مركز شرطة أوسيم.

واضافت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وشقيق زوجته بسبب خلافات بينهما،قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض سكين فارق على إثرها الحياة.

حُرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة،واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.