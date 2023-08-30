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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني

وفي وقت سابق، قالت مصارد أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 37 فلسطينيا، يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، في عدة مناطق بالضفة الغربية، ومنهم مدينة القدس الشرقية المحتلة.

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وأضافت المصادر الأمنية، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل حوالي 12 شخصا فلسطينيا بمحافظة «الخليل» بجنوب الضفة الغربية، وباشرت قوات الاحتلال أعمالها العنيفة والإجرامية في مدينة نابلس واعتقلت نحو 9 أشخاص فلسطينين، بعدما داهم الاحتلال منازلهم وقاموا بتفتيشها ونشر حواجز بالمحافظة.

 

وتابعت المصادر، ذهبت قوات الاحتلال إلى مدينة رام الله لتعتقل 5 فلسطينيين بينهم 3 أسرى مُحررون خلال مداهمات منازلهم، بالإضافة إلى اعتقال 4 من مُحافظة بيت لحم بجنوب القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أسير مُحرر وشابين من طولكرم وقلقيلية بشمال غرب الضفة.

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