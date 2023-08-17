الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد فلسطيني وإصابة موظفة بوزارة الصحة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بجنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اُستشهد الشاب الفلسطيني مصطفى الكستوني ذو الـ32 عاما من مدينة جنين خلال العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الخميس.

 

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الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية وقطاع غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الشاب الفلسطيني الكتسوني استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن، خلال اقتحام الاحتلال على جنين.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الكستوني، واختطفت الشابين هاني الكستوني، وحسن الهصيص.

 

إصابة إحدى الموظفات برصاص الاحتلال

وأضافت وزارة الصحة أن إحدى موظفاتها (34 عامًا)، تعمل في المهن الطبية المُساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت صباح اليوم، جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة إلى المدينة في منطقة الدوار والبلدة وسط اندلاع مواجهات عنيفة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الأربعاء، 12 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان بعد اقتحام حي "الجابريات" في مُحافظة "جنين" شمال الضفة، واندلاع مواجهات مع سكان الحي، فيما جرى اعتقال شاب من بلدة "سردا" في رام الله بوسط الضفة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مُخيم "نور شمس" وبلدة "بلعا" في طولكرم، بشمال غرب الضفة، فيما جرى اعتقال أسير محرر من بيت لحم إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.

 

استهداف سيارة بالأعيرة النارية

ويأتي ذلك، فيما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، سيارة بالأعيرة النارية خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة، وأطلقت الرصاص الحى، مستهدفة سيارة بعدة أعيرة نارية بشكل مباشر، وكان بداخلها صاحبها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل في القرية وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.

 

التضييق على حياة الصيادين الفلسطينيين

وفي قطاع غزة، اعتقلت زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صيادين فلسطينيين في البحر قبالة القطاع، واستولت على مركبهما. 
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن زوارق بحرية الاحتلال هاجمت المركب على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة.

وتتعمد بحرية الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي التضييق على حياة الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم والاستيلاء على مراكبهم ومنعهم من الصيد. 

 

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