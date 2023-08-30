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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين شرق قلقيلية

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، حسبما نقلت “القاهرة الإخبارية”.

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اعتقال مدير مديرية الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستطيان

وذكرت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت كلا من "مراد شتيوي، مدير مديرية الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستطيان (51 عامًا)، عقل عقل، محمود شتيوي، قصي عقل، معتصم عامر، وسيم جمعة، وعبود جمعة"، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأفادت مصادر محلية  بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا ونجله، بعد أن داهمت منزلهما في قرية شقبا غرب رام الله.

 قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى

وأضافت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت عدة قرى وبلدات شمال غرب رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في الشوارع، وهي: "كفر عين، قراوة بني زيد، بيت ريما، شقبا، دير نظام، عابود، دير غسانة، ودورا القرع".

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