رفض طعن متهم خطف طفل لسرقته بالطريق العام في الغربية

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم الثاني بخطف طفل بالاشتراك مع المتهم الأول لسرقته وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات الصادر ضده.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٠٣٣٨ لسنة ۲۰۲۱ مركز المحلة بمحافظة الغربية أنهما خطفا بطريق التحيل المجني عليه طفل بأن استوقفاه حال قيادته الدراجة الآلية " التوك توك" محل عمله و طالباه بتوصيلهما لوجهه اراداها فاصطحباه بتلك الوسيلة لمكان قصي خالي من المارة قاصدين من ذلك ابعاده عن ذويه تأهبا لمقارفتهما الجرم محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المنقولات خاصته الهاتف الخلوي و المبلغ المالى ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بالطريق العام

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهما احرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين " سكينتين " مهددين اياه بالحاق الأذى قاصدين بذلك سرقة المنقول أنف البيان إلا أنه خاب اثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما به وهو استغاثة المجنى عليه بالمارة

وفي السابق أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده متهم بالإتجار في المواد المخدرة ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورفضت الطعن المقدم منه في الاتهامات المنسوبه إليه.

وكانت قد عاقبت محكمة جنايات سوهاج المتهم في القضية رقم ٦٨٠٢ لسنة ۲۰۲۱ قسم جرجا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه في الإتجار بالمواد المخدرة.

وجاءت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة أنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

وجاء بأمر الإحالة أنه عثر مع المتهم على عدد إثنتي وعشرون قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض سكين ذات نصل معدني ، وبمواجه المتهم اقر بإحراز المضبوطات وثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر.

