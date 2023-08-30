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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مشي وراها.. النقض ترفض طعن متهم هتك عرض طفلة بالقوة

هتك عرض صورة تعبيرية
هتك عرض صورة تعبيرية

 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم “السيد. ص” لاتهامه بهتك عرض طفلة  بالقوة التي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاما كاملة، وأيدت حكم  الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر، خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات دمنهور في قضية النيابة العامة رقم ١٣٠١٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات شبراخيت والمقيدة برقم ٩٤٢ كلى جنوب دمنهور حكمها على المتهم “السيد. ص” البالغ من العمر 27 عاما الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية في الاتهامات الموجه إليه.

وجاء بأمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت للمتهم أنه هتك عرض المجنى عليه الطفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاما كامله بأن تتبعها حال سيرها بالطريق العام ممسكاً مواطن عفلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بحيثيات الحكم حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها وأخذت بالثابت من أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم البالغ من العمر هتك عرض المجني عليا بالقوة والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما مستغلا حداثة سنها وعدم قدرتها على وحيث أن الواقعة على النحو السالف.

 

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