النقض تؤيد المشدد لمتهم بالاتجار في الترامادول

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة، وأيدت حكم الحبس لمدة 6 سنوات ضده في الاتهامات الموجهة إليه.

رفض طعن متهم بالاتجار في المواد المخدرة بقنا:

كانت محكمة جنايات قنا عاقبت المتهم في قضية الجناية رقم ١١١٧٧ لسنة ٢٠١٦ بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز جوهرًا مخدرًا ترامادول، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيًّا.

في السابق وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط و كفر البطيخ وكفر سعد وقسم شرطة دمياط الجديدة.

قطاع الأمن العام:

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: تم ضبط عدد 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام، و كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرامًا.

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرامات وكمية من مخدر الهيروين و طبنجة فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.