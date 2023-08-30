خطوات تسجل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة.. انطلقت المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة اليوم الأربعاء وذلك بعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك حتى الجمعة المقبلة.

تسجيل الرغبات

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات تسجيل الرغبات وذلك استعدادًا للالتحاق بالجامعات.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات تسجيل الرغبات:

خطوات تسجيل الرغبات

يمكن لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة تسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط

https://www.tansik.digital.gov.eg/

كتابة رقم الجلوس

كتابة الرقم السري الخاص لكل طالب

كتابة الرغبات مع مراعاة قواعد الترتيب الجغرافي

طباعة الرغبات التي تم إدخالها

طلاب المرحلة الثالثة

وأوضح مكتب التنسيق أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863 طالبًا، وحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50% بإجمالى عدد طلاب 50983 طالبًا، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالبًا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضح مكتب التنسيق أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

الحد الأدنى للقبول بالكليات العلمية

وقد بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97 في المائة، وكلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51 في المائة، وكلية العلاج الطبيعي 369 درجة ونصف بنسة 90.12 في المائة، والحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في تنسيق الجامعات 2023 بلغت 348 درجة بنسبة 85 في المائة، وكليات التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41 في المائة، وبلغ الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 354 درجة ونصف بنسبة 86.46 في المائة، والألسن 346 درجة ونصف بنسبة 84.51 في المائة، والإعلام 343 درجة بنسبة 83.65 في المائة، والآثار 331 درجة.