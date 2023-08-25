محافظ جنوب سيناء يشهد أمسية الاسرة المصرية ويكرم الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

نظمت محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة امسية الاسرة المصرية علي مسرح مقصد العائلة بطور سيناء، حيث شهد اللواء خالد فوده الاحتفالية وقام بتكريم الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية.

وأحيا الحفل فرقة تلقائيين اطفال طور سيناء، بقيادة الفنان علي عبد الفتاح، والشاعر الصغير علي حسن، وفرقة جنوب سيناء الاستعراضية المخرج جمال مهران، كما استمع المحافظ لعدد من المواهب من أهالي مدينة طور سيناء مشيدا بتلك المواهب ووجه بضرورة رعايتهم وضمهم لفرق الثقافة بالمحافظة.

وكرم محافظ جنوب سيناء، أوائل الشهادات من الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022 /2023، وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل وأسرهم ، ومؤكدًا لهم على تقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار تفوقهم في المراحل الجامعية.

كما قام محافظ جنوب سيناء بتكريم بعض خريجي الجامعات الحاصلين علي تقديرات عالية ومراكز متقدمة محققين أعلى درجات التفوق من الحاصلين علي منح من محافظة جنوب سيناء..

وأكد المحافظ أنه حريص على دعم طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمحافظة بالعديد من المنح بالجامعات الخاصة، بينهم منح مجانية، ومنح بنسبة تخفيض تصل إلى 50%، إضافة إلى دعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية والأيتام خلال استكمال دراستهم الجامعية.

وسلم المحافظ الطلاب الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم، معرباً عن سعادته وفخره بتفوق أبنائه الطلاب ومشيراً إلى أن جنوب سيناء أصبحت تحتل الريادة والصدارة بين محافظات الجمهورية في تحقيق مراكز متقدمة في تفوق أبنائها، مقدماً شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

وقرر المحافظ ، أيضًا مكافأة فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء، مؤكدة على دعمه المستمر لأبناء المحافظة الموهوبين في كافة المجالات.

كما كرم المحافظ خلال الاحتفالية عددا وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ووكيل الأزهر الشريف وكذا عددا من مديري المدارس والمعاهد الأزهرية الذين حققوا هذا العام الدراسي نسب عالية في تفوق طلبتهم.

كما قام المحافظ بتفقد معرض المجلس القومي للمرأة المقام علي هامش الاحتفالية، للمشغولات البدوية ومنتجات مديرية الزراعة مثل الزيتون وزيت الزيتون والعسل، مشيدا بالمعروضات

حضر الاحتفالية اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور، والدكتورة نها الحسيني مقرر المجلس القومي للمراة بجنوب سيناء ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ سعيد خضر، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، والنائب حميد ابوبريك عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من المواطنين وأولياء أمور الطلاب..