وصول امتحان ملاحق الديناميكا إلى لجان الثانوية العامة 2023

وصلت أوراق امتحان الديناميكا الدور الثاني، منذ قليل، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى الجمهورية.

وتُنقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني في صناديق معدنية محكمة الغلق بأكواد سرية وسط تأمينات مشددة من الجهات الأمنية.

وتتولى الأجهزة السيادية طباعة ونقل وتأمين وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني للجان الامتحانية بجميع المحافظات.

وتابعت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول أوراق امتحان مادة الديناميكا إلى جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وتأكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023 من تأمين أوراق امتحان الديناميكا للدور الثاني.

امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الديناميكا الدور الثاني في تمام الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعتين تنتهي في الحادية عشر صباحًا.

وتفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الباب أمام الطلاب الباقيين للإعادة في الدور الثاني في الساعة الثامنة وربع صباحًا لإتمام عمليات التفتيش قبل بدء الامتحانات.

ويقوم القائمون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية ثلاث مرات خلال الامتحان للتأكد من عدم وجودة أية أجهزة إلكترونية.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

تجرى امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بنفس قواعد امتحانات الدور الثانى المتعارف عليها، فيحصل الطالب على 50 في المائة فقط من درجة المادة بشرط أن يكون الطالب رسب فى هذه المواد بامتحانات الدور الأول.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الدور الثانى بنفس نظام الدور الأول بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" باستخدام كتيبات المفاهيم خلال لجان الامتحانات.

وأتمت وزارة التربية والتعليم إجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة التى تجرى من خلال عدة محاور.

واتخذت وزارة التربية والتعليم جميع الإجراءات التي تضمن انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل منضبط وهادئ.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الوزارة تحرص على إجراء امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة 2023 بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يحصل كل طالب على حقه.

