رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الشباب في الدوري السعودي

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، تشكيل الفريق الذي يخوض به مواجهة نادي الشباب، التي تقام بين الفريقين على ملعب ستاد جامعة الملك سعود، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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ويشهد تشكيل النصر وجود كريستيانو رونالدو على رأس قائمة المباراة أمام الشباب، بينما يوجد كل من ساديو ماني في التشكيل الأساسي مع أوتافيو وإيمريك لابورت.

تشكيل النصر لمواجهة الشباب في الجولة الرابعة:

وجاء التشكيل النصر لمواجهة الشباب بطريقة لعب 4-3-3، والذي يتكون من:-

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: جيسلان كونان وايمريك لابورت ومحمد آل فتيل وسلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري ومارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو مونتيرو.

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب وساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

وضمت قائمة بدلاء النصر أمام الشباب كل من وليد عبدالله في حراسة المرمى، ونواف بوشل ومحمد قاسم وعبدالمجيد الصليهم ومختار علي وعلي الحسن وخالد الغنام وسامي النجعي ومشاري النمر.

يحتل النصر المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط من انتصار وهزيمتين، على الجانب الآخر يحتل الشباب المركز الـ 15 برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمة.