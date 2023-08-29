مانشستر يونايتد يفاوض تشيلسي لضم نجمه

دخل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات خلال الفترة الحالية مع نادي تشيلسي، لضم لاعب الفريق مارك كوكوريلا في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لدعم مركز خط الوسط في الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد يضم كوكوريلا من تشيلسي

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب كوكوريلا على سبيل الإعارة لمدة موسم لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق قبل ومع بداية الموسم الحالي بغياب 8 لاعبين لإصابات مختلفه.

انتقل كوكوريلا لتشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، ووقع اللاعب على عقود لمدة 6 موامس تنتهي في صيف من عام 2028، ولم يشارك اللاعب في أي لقاء بالموسم الحالي.

منذ انتقال كوكوريلا لنادي تشيلسي في الموسم الماضي لعب الإسباني في 33 مباراة شارك خلالها في 2.180 دقيقة تقريبًا، وساهم في صناعة هدفين وحصل على 6 بطاقات صفراء في الموسم الماضي.

كوكوريلا يعوض غياب 8 لاعبين

يفتقد نادي مانشستر يونايتد 8 لاعبين بسبب الإصابة وهم رفائيل فاران وراسموس هويلوند، وماسون ماونت والظهير الأيسر لوك شو، بالإضافة إلى الرباعي مالاسيا وتوم هيتون وديالو وماينو، وهم الغير مشاركين بصورة أساسية.