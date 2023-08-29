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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الطائي في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة اليوم أمام نادي الطائي، والذي يجمع الفريقين على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفي في الموسم الحالي 2023 – 2024.

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تشكيل الأهلي لمواجهة الطائي في الجولة الرابعة

ويتواجد الحارس السنغالي ادوارد ميندي في مركز حراسة المرمى بتشكيل الأهلي أمام الطائي، كما يتواجد في التشكيل النجم الجزائري رياض محرز بجوار فيرمينيو.

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: باسم الحريجي وروجر ايبانيز ومريح ديميرال وأزجان أليوسكي.

في خط الوسط: فرانك كيسية ومحمد المجحد وسميحان النابت.

في خط الهجوم: سان ماكسيمان وروبيرتو فيرمينو ورياض محرز.

فيديو تشكيل الأهلي لمواجهة الطائي 

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي لنسخة الموسم الحالي برصيد 9 نقاط من العلامة الكاملة، على الجانب الأخر يأتي فريق الطائي في المركز الثاني عشر من الترتيب برصيد 3 نقاط.