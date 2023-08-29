إصابة بنزيما صداع في رأس نونو سانتو ..صدمة بسبب فترة غيابه

شهدت الساعات الماضية حالة من التسائل لجماهير الاتحاد السعودي على موقف كريم بنزيما من المشاركة خلال المباريات القادمة وخصوصًا قبل القمة أمام الهلال السعودي.

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تعرض الاتحاد السعودي لضربة قوية بغياب كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة ، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الوحدة في الجولة الرابعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

قد تلقى النمور ضربة قوية بإصابة كريم أمام فريق الوحدة وخرج منذ أحداث الشوط الأول لتكون ضربة مدوية لرجال المدير الفني نونو سانتو مدرب فريق إتحاد جدة الذي سيكون في ورطة قبل مواجهة الهلال في كلاسيكو دوري روشن.

مدة غياب كريم بنزيما عن الملاعب السعودية

تعرض كريم بنزيما لإصابة قوية عبارة عن التواء على مستوى القدم مما استقر المدير الفني خروجه من ملعب المباراة خوفًا من تفاقم الإصابة.

من المقرر ان يغيب كريم بنزيما عن الملاعب بالتدريبات الجماعية سوف تكون لمدة 4 إلى 6 أسابيع على الأرجح وفقًا لتقارير صحفية سعودية صباح يوم الثلاثاء.

ويشهد كريم بنزيما الغياب عن العديد من المباريات الهامة في 4 مباريات بطولة دوري روشن السعودي بجانب مباراتين في لقاءائين بدوري أبطال آسيا ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين مجمل 7 مباريات .

مباريات التي يغيب عنها بنزيما في بطولة دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين و دوري أبطال آسيا

الاتحاد السعودي و الهلال في الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي وتعد المباراة نارية وقمة في بطولة الدوري السعودي.

المباراة الثانية الاتحاد والأخدود في الجولة السادسة بدوري روشن السعودي .

المباراة الثالثة الاتحاد وأولماليك في الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا.

المباراة الرابعة الاتحاد امام الفتح في الجولة السابعة بدوري روشن السعودي.

المباراة الخامسة الخلود و الاتحاد في دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

المباراة السادسة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة 8 في دوري روشن السعودي.

المباراة السابعة الاتحاد و سباهان اصفهان في الجولة الثانية بدوري أبطال أسيا.

تمكن كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي من تسجيل الهدف الأول في دوري روشن بصناعة هدفين .

وظهر الاتحاد السعودي بمستوي مميز خلال بطولة دوري روشن السعودي حيث حقق العلامة الكاملة خلال المشاركة بدوري روشن السعودي.