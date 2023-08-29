موقف بنزيما من مباراة الكلاسيكو أمام الهلال

تعرض الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة للإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام الوحدة، ليخرج من اللقاء مصابا والذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.



ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



وكان الاتحاد فاز على الوحدة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.



كشفت التقارير الصحفية السعودية، أن إصابة بنزيما بسيطة واللاعب الفرنسي سيكون جاهزا بشكل كبير، لخوض مباراة الهلال في كلاسيكو بالدوري السعودي للمحترفين.



ويتحدد الموقف النهائي لبنزيما بعد الفحوصات الطبية التي ستحسم موقفه.



ويستعد النجم الفرنسي بنزيما للخضوع إلى الفحوصات الطبية اليوم، لتشخيص الإصابة بشكل دقيق وتحديد العلاج المناسب.



ويلتقي الاتحاد مع الهلال يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مدينة جدة ضمن منافسات الدوري السعودي.



ويأتي الاتحاد صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ويملك في رصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، خلفه الهلال وصيفا برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

