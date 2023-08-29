الفحص الطبي يحسم موقف بنزيما من المشاركة في كلاسيكو الاتحاد والهلال

تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق الاتحاد السعودي لإصابة قوية أثناء مشاركته في مباراة فريقه أمس الاثنين ضد الوحدة في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وحرمت الإصابة النجم الدولي الفرنسي من استكمال المباراة مع الاتحاد، حيث غادر أرض الملعب في الدقيقة 36 بعد تعرضه لإصابة عضلية، وقرر المدرب سحب اللاعب والدفع بالبرتغالي جوتا.

وتقرر أن يخض بنزيما اليوم الثلاثاء لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد طبيعة إصابته، ومدة العلاج التي يحتاجها، كما سيتم حسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في مباراة الكلاسيكو المرتقبة والتي يستجمع بين الفريقين في قمة منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال يدخل في مفاوضات جادة مع عز الدين أوناحي

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة مع النجم المغربي عز الدين أوناحي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، للحصول على خدماته ضمن خطة الزعيم لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت تقارير صحفية سعودية صادرة اليوم الثلاثاء أن الهلال قدم عرضًا للنجم الدولي المغربي، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الزعيم، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الهلال لدعم صفوفه بصفقات مميزة استكمالا لسلسة الصفقات القوية التي عقدها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث تعاقد الزعيم مع الثنائي البرازيلي نيمار ومالكوم والثنائي الصربي سافيتش وميتروفيتش، والمدافع السنغالي كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز.