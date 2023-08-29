«خرطوش» فجر عين «يامن» واخترق الجمجمة

أسرته تستغيث بوزير الصحة لعلاجه بالخارج

لم يعد هذا الأمر يحتمل خصوصًا بعد أن تعلق الأمر بأعمال المواطنين، ولم يفد السكوت على هذه العادات السيئة والبالية والتى يجب أن يكف المجتمع عنها، فهل يعقل أن تتحول أفراحنا إلى أحزان وجنائز بسبب استعراض البعض وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء مجاملة للعروسين، وهدم فرحتهما فى هذا اليوم الذى ينتظرانه من سنوات. هذا الأمر تسبب فى شقاء أسرة «يامن» الطفل المسكين الذى تحولت ضحكته البريئة إلى كابوس سرق النوم من عين والديه وتحولت عيناه البريئتان إلى مستودع عمليات جراحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

قصة الطفل تعود لـ18 أغسطس الجارى، حينما كان واقفًا فى شرفة منزله، الكائن فى شارع عبدالله أبودومة الخصوص، ومع مرور زفة لفرح أحد أبناء المنطقة أطُلقت عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش وأصابت الطلقات الطفل وهو واقف فى شرفة منزله.

حرر الأب أحمد حسن عبدالمنعم عنتبلى، المقيم بشارع عبدالله أبودومة بالخصوص محضرًا فى قسم شرطة الخصوص رقم 11727 جنح الخصوص، وتم القبض على المتهمين.

وقال الأب إنه طاف بنجله على أعتاب عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة لإنقاذ ابنه وكانت آخر الأشعة تؤكد أن هناك انفجارًا فى العين واختراق الشظايا لعظم الجمجمة. قرر الأطباء أن حالة «يامن» تتطلب سفره للخارج حفاظًا على حياته.

أسرة «يامن» تستغيث بالدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لعلاج ابنهم خارج مصر بعد أن أوصى بذلك جميع الأطباء الذين تابعوا حالته.