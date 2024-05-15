وزير الشباب والرياضة يكشف مصير محمد صلاح مع المنتخب بعد تصريحات حسام حسن

أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن لاعبي الدوري وأزمة المحترفين، القلق والخوف على مستقبل الفراعنة تحت قيادة العميد، ومصير نجم ليفربول محمد صلاح مع المنتخب.

وعلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذه التصريحات، قائلا “منذ 2010 ولم يحقق منتخب مصر أي بطولة، ولكن حاليًّا فرصنا كبيرة وأفضل تحت القيادة الفنية للكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن في تحقيق بطولة الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب إلى جانب التأهل لنهائيات كأس العالم 2026”.

وتابع وزير الشباب والرياضة خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء” الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي بقناة “سي بي سي: "مش عايزين نحكم بدري على تجربة حسام وإبراهيم حسن، ومش عايزين نستعجل عليهم لأن فيه خطة إحنا وضعناها، عندنا ماتش مش قليل أمام بوركينا فاسو وهي مهمة مش صعبة ومش سهلة وأمامنا سنة على تحقيق الإنجاز الكبير المتمثل في بطولة أمم إفريقيا 2025".

وأكد:" حسام حسن صلح اللي قاله من تصريحات وأكد أنه ما نقل على لسانه تم تحريفه وشدد على احترامه للدوري المصري وكافة اللاعبين".

وتابع: "التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن أيقونات للكرة المصرية ونثق في قيادتهما لمنتخب مصر المنتخب، نحن أمامنا امتحان قوي ما بين خوض التصفيات المؤهلة للمونديال وكأس الأمم الإفريقية لكننا نثق بتحقيق المستهدف".

وأكمل:"الدوري المصري هو الأقوى في القارة الإفريقية، ونوفر كل شئ للمنتخبات الوطنية لكرة القدم ونتابع بشكل دوري مع اتحاد الكرة، ونحن لا نرى إلا لون تي شيرت وفانلة منتخب مصر".

وعلق وزبر الشباب والرياضة على أزمة محمد صلاح مع حسام حسن، قائلا: "أنا بطمن الناس إن لو فيه مشكلة هتدخل فيها، وبعد تولي حسام حسن قيادة المنتخب الفنية انتهى موضوع تصريحاته ضد محمد صلاح".

وهناك تواصل معه وأكد انه سينضم بمعسكر منتخب مصر المقبل وقال أنا جاي، وله قدر كبير ولما هيجي هيغير شكل المنتخب ونترك الجهاز الفني يعمل شغله

وأكد: محمد صلاح فخر لكل المصريين وتواصلت معه مؤخرا وأكد لي أنه سيتواجد بشكل طبيعي في معسكر المنتخب المقبل.

وتابع: "محمد صلاح قال لي أنا جاي معسكر المنتخب اللي جاي وهو لما هيجي هيغير شكل المنتخب ويجب أن نترك الجهاز الفني يتفرغ لعمله ومهمته الوطنية".