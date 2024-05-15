يسرا تسرق الأضواء بجمالها وأنوثتها في مهرجان كان.. والجرأة تسيطر على ريا أبي راشد (شاهد)

تألقت النجمة يسرا بإطلالة أنثوية ناعمة، على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77، رفقة الإعلامية ريا أبي راشد ورجل الأعمال عمرو منسي.

يسرا وريا أبي راشد تتألقان رفقة عمرو منسي على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان كان السينمائي

وحرص منسي عل مشاركة متابعيه صورة تجمعه بالفنانة يسرا وريا، والمخرجة ماريان خوري، لحظة وصولهم المهرجان، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كما نشرت ريا مقاطع فيديو تجمعها بالنجمة يسرا لحظة وصولهما المهرجان، حيث تألقت بفستان ناعم باللون الأحمر عكس أنوثتها، وجاء ذلك من خلال خاصية القصص المصورة “ستوري” عبر حسابها الشخصي بموقع “انستجرام".

في لقطة عفوية مع بدء حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي، ظهر عدد من أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، وهم يرقصون معًا على السجادة الحمراء، وكان من بينهم المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون.

تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان في دورته الـ 77، نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما تترأسها المخرجة الأمريكية جريتا جيروج، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، والممثلة الأمريكية ليلي جلادستون، وكاتبة السيناريو التركية إبرو جيلان، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرج والكاتب الفرنسي ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا.

وانطلق افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 منذ قليل تحت شعار "قلب صناعة السينما" في مسرح Grand Théâtre Lumière، حيث بدأ بتسلم النجمة الأميركية ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية، تكريمًا وتمجيدًا لتاريخها السينمائي الحافل بعدد ضخم من الأعمال العظيمة.

ومن المقرر عرض فيلم افتتاح المهرجان وهو فيلم"Le Deuxième Acte" أو The Second Act للمخرج كوينتن دوبيو، وهو أحدث فيلم كوميدي للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي غزير الإنتاج.

تدور قصة الفيلم حول فلورنسا التي تريد تقديم الرجل الذي تحبه بجنون ويدعى ديفيد إلى والدها، لكن حقيقة الأمر أن ديفيد غير منجذب إلى فلورنسا ويريد أن يجعلها تقع في حب صديقه ويلي.