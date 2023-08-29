حفل ختام مشروع حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التاريخية (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “حفل ختام مشروع حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التاريخية”.

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وشهدت حديقة الأزهر حفل ختام مشروع “حصر الحرف التراثية بمنطقة القاهرة التراثية” ضمن احتفالينة يونيسكو بمرور 20 عاما على اتفاقية صوت التراث الثقافي غير المادي، وسط أجواء من الثقافة والتراث.

شارك في الاحتفالية العديد من الحرفيين

وشارك في الاحتفالية العديد من الحرفيين، ومن أصحاب الحرف التراثية اليدوية، وفرق من الفنون الشعبية وصناع الخزف والزجاج بالإضافة إلى الملابس التراثية الغنية بألونها الفريدة.

وقال محمود النزاوي عضو بفرقة النيل الشعبية: “مصر أم الدنيا، ويا بخت من يكون ضيفها، ونشارك في هذا المعرض وفي فعاليات كثيرة، وفرقتنا عبارة عن 50 فرد وشاركنا في مهرجانات دولية وعالمية خارج وداخل مصر”.

المعرض إضافة قوية لمصنعي الحرف اليدوية

من جانبها قالت وفاء كامل مشاركة بمنتجات المصنوعات الجليدية اليدوية: “المعرض إضافة قوية لنا كمصنعي حرف وحاجة بتفيدنا في شغلنا جدا، ونستخدم الجلد ومشتملاته والأدوات التي تساعدنا في التفصيل”.

