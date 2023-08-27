منصة أيادي مصر تبدأ أولى معارضها لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية بالأقصر

بناء على تكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية ، وبرئاسة نجوى على النوبى رئيس منصة أيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر،

شهدت الأقصر بد أعمال ترويج المنتجات الخاصة بالسيدات والفتيات المتدربات ضمن خطة عمل المنصة داخل محافظة الأقصر وتنظيم أول معرض لتسويق تلك المنتجات بالتعاون مع النادى الأهلى بالأقصر بعدد 20 سيدة وفتاة من الحرفيات المتميزات فى العمل اليدوى بالمحافظة واللواتى تم تدريبهن على أيدى متخصصات داخل المنصة.

ومن جانبها، اوضحت نجوى النوبي رئيس المنصة، أن هذه هى المرة الأولى التى تشترك فيها المنصة مع أحد الأندية الرياضية بالأقصر وهو النادى الأهلي، حيث يتم تنفيذ 3 ورش عمل على هامش هذا المعرض تنظمها المنصة وهى التسويق الرقمى مع المدربة ريهام رضوان، وورشة عمل المكرمية مع المدربة رشا محمد، وورشة عمل لتصنيع الريزن مع المدربة ضحى الشاطر .

كما أكد ياسر عبد العال مدير النادى الأهلى بأن النادى يفتح أبوابه لجميع السيدات والفتيات الحرفيات وذلك من أجل مساعدتهن على النهوض إقتصاديا داخل المجتمع المحلى، مشيراً إلى أن هذه المنتجات يجب أن تغزو الأسواق الأوروبية والعالمية من جودتها ومتانتها .

جدير بالذكر أن زوار المعرض أكدوا أن هذا المعرض ينظم لأول مرة داخل النادى وأن أسعاره فى متناول الجميع وأنهم يطالبون إدارة النادي بتكرار هذا النوع من المعارض لأنه يلبى احتياجاتهم الأساسية والأسرية.