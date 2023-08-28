القصاص من الجدة المُجرمة.. العدالة تنتصر لروح ضحية الغدر

أقدمت سيدة في أوائل الخمسينات من عُمرها على جريمة يندى لها الجبين خجلاً ويقطر لها القلب دماً، وذلك بعد أن أزهقت بيديها المُجرمتين روح حفيدها في ربيع العُمر.

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القصة تأتينا من ولاية مونتانا الأمريكية التي حكمت فيها المحكمة المُختصة بالسجن المؤبد للسيدة باتريسيا باتس – 51 سنة بعد أن وجدتها مُدانة بإنهاء حياة الصبي جيمس ألكساندر – 12 سنة في الثالث من فبراير لعام 2020.

وواجهت المُتهمة في الواقعة تهمة تعريض حياة طفل للخطر فضلاً عن التقاعس عن تقديم الرعاية الطبية للصبي حينما تعرض للإصابة، وتعمدت المُدانة التأثير على الشهود بمُحاولة حث أقاربها على التقدم بإفادات وشهادات مُزيفة عن الواقعة لتضليل العدالة.

البشع في القصة أن المُتهمة كانت مُكلفة برعاية حفيدها بعد وفاة ابنها والد الضحية تومي تيت، أي أنها أساءت مُعاملة يتيم في أيام عُمره الأخيرة بعد صدمة فقدان الوالد.

المُتهمة

صور صادمة..وتقرير الطب الشرعي يكشف أبعاد المأساة

وأظهر فحص الطب الشرعي وفاة الصبي جراء ضربة قوية تلقاها في مؤخرة رأسه، وأظهرت الفحوصات وجود آثار كدمات وخدوش في جسد المجني عليه.

وعثر المُحققون على مقاطع مصورة توثق جريمة إزهاق الروح والتعذيب التي تعرض لها الضحية بفحص الهواتف المحمولة الخاصة بذوي المجني عليه

ونقل التقرير تصريحاً للقاضي براون الذي فصل في القضية قال فيه :"لقد كانت المشاهد الأكثر فظاعة بين كل ما شاهدته في حياتي".

وأشارت تقارير محلية إلى أن والدة المجني عليه ستنقل الرفات إلى مدينة كليفلاند في ولاية تكساس ليُوارى الثرى في المكان الذي شهد ميلاده.