عاجل
قبر أحمد شوقي ليس أثريًا وأي مدفن يعرقل خدمة المواطنين سيُنقل لمقبرة الخالدين ثقوب زرقاء.. ظاهرة نادرة على سواحل السعودية في مياه البحر الأحمر سقوط طائرة حربية سعودية ونجاة طاقمها
الإثنين 28 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القصاص من الجدة المُجرمة.. العدالة تنتصر لروح ضحية الغدر

الطفل الضحية
الطفل الضحية

أقدمت سيدة في أوائل الخمسينات من عُمرها على جريمة يندى لها الجبين خجلاً ويقطر لها القلب دماً، وذلك بعد أن أزهقت بيديها المُجرمتين روح حفيدها في ربيع العُمر. 

اقرأ أيضاً: دماءُ على درب الإجرام.. قصص مجرمين ساروا على خُطى سفاح الجيزة


 

txt

جريمة الرابعة فجرا.. جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص ملقاة في الشارع

txt

تفاصيل حادث إطلاق النار في فلوريدا: جريمة عنصرية (فيديو)

القصة تأتينا من ولاية مونتانا الأمريكية التي حكمت فيها المحكمة المُختصة بالسجن المؤبد للسيدة باتريسيا باتس – 51 سنة بعد أن وجدتها مُدانة بإنهاء حياة الصبي جيمس ألكساندر – 12 سنة في الثالث من فبراير لعام 2020. 

وواجهت المُتهمة في الواقعة تهمة تعريض حياة طفل للخطر فضلاً عن التقاعس عن تقديم الرعاية الطبية للصبي حينما تعرض للإصابة، وتعمدت المُدانة التأثير على الشهود بمُحاولة حث أقاربها على التقدم بإفادات وشهادات مُزيفة عن الواقعة لتضليل العدالة.

البشع في القصة أن المُتهمة كانت مُكلفة برعاية حفيدها بعد وفاة ابنها والد الضحية تومي تيت، أي أنها أساءت مُعاملة يتيم في أيام عُمره الأخيرة بعد صدمة فقدان الوالد.

المُتهمة 

صور صادمة..وتقرير الطب الشرعي يكشف أبعاد المأساة

وأظهر فحص الطب الشرعي وفاة الصبي جراء ضربة قوية تلقاها في مؤخرة رأسه، وأظهرت الفحوصات وجود آثار كدمات وخدوش في جسد المجني عليه. 

وعثر المُحققون على مقاطع مصورة توثق جريمة إزهاق الروح والتعذيب التي تعرض لها الضحية بفحص الهواتف المحمولة الخاصة بذوي المجني عليه

ونقل التقرير تصريحاً للقاضي براون الذي فصل في القضية قال فيه :"لقد كانت المشاهد الأكثر فظاعة بين كل ما شاهدته في حياتي".

وأشارت تقارير محلية إلى أن والدة المجني عليه ستنقل الرفات إلى مدينة كليفلاند في ولاية تكساس ليُوارى الثرى في المكان الذي شهد ميلاده.

مواد متعلقة

دماءُ على درب الإجرام.. قصص مجرمين ساروا على خُطى سفاح الجيزة

أنهى حياة زوجته وصديقه ودفنهم في مقبرة بمنزله .. أسرار خطيرة عن سفاح الجيزة

سفاح الجيزة يُواصل إثارة الجدل..تحليل نفسي لشخصية أخطر قاتل في مصر

جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة

جريمة في الكاريبي.. الصدفة تُنفذ رجلاً من غدر طليقته الخائنة

الـ DNA يكشف غموض لغز الفتاة المخنوقة