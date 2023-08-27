الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جريمة الرابعة فجرا.. جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص ملقاة في الشارع

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، جهودها بكشف غموض العثور علي جثة شخص مقتول  ملقاة في الشارع بدائرة منطي بمحافظة القليوبية ،ملفوف في ملاياوعاري الجسد وبه أثار تعدي ، وتوالت النيابة التحقيق .

جريمة الرابعة فجرا ..جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة شخص مقتول وملقاه في الشارع ملفوف في ملايا بقليوب

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية أخطارا بتلقي رئيس مباحث قليوب ،ا بالعثور علي جثة  شخص مقتول ملفوف  ملفوف في ملاية وعاري الجسم وملقاة بدائرة  منطي تابعة لمركز قليوب .

 بانتقال والمعمل الجنائي بتفحص ، التحريات الأولية بتقول أن أحد الأشخاص في تمام الرابعة فجرا قام بالقاء المقتول  في مكان العثور علية بس ولا يوجد اي بيانات أو تحقيق شخصية للمجني عليه وتوالت النيابة التحقيق التي قامت مناظرة الجثة لمعرفة سبب الجريمة ، وضبط المتهمين .

مواد متعلقة

كنا عايزين فلوس ..خطفنا ابن خالتي علشان نساوم أهله بس مات مننا |التفاصيل الكاملة لجريمة طفل قليوب

حبس المتهمين باختطاف وإنهاء حياة طفل رشاح قليوب

التصريح بدفن جثمان طفل رشاح قليوب

كشف لغز العثور علي جثمان طفل رشاح قليوب

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور علي جثمان فتاة مجهولة الهوية بالقناطر والنيابة تأمر بنشر صورها

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثمان طفل غرق في بحر شبين القناطر

حبس الطالب المتهم بإصابة طفل بطلق ناري أثناء حفل زفاف بالخصوص

طالب طب يتخلص من حياته داخل منزله في القليوبية