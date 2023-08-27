جريمة الرابعة فجرا.. جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شخص ملقاة في الشارع

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، جهودها بكشف غموض العثور علي جثة شخص مقتول ملقاة في الشارع بدائرة منطي بمحافظة القليوبية ،ملفوف في ملاياوعاري الجسد وبه أثار تعدي ، وتوالت النيابة التحقيق .

جريمة الرابعة فجرا ..جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة شخص مقتول وملقاه في الشارع ملفوف في ملايا بقليوب

كانت البداية بتلقي مديرية أمن القليوبية أخطارا بتلقي رئيس مباحث قليوب ،ا بالعثور علي جثة شخص مقتول ملفوف ملفوف في ملاية وعاري الجسم وملقاة بدائرة منطي تابعة لمركز قليوب .

بانتقال والمعمل الجنائي بتفحص ، التحريات الأولية بتقول أن أحد الأشخاص في تمام الرابعة فجرا قام بالقاء المقتول في مكان العثور علية بس ولا يوجد اي بيانات أو تحقيق شخصية للمجني عليه وتوالت النيابة التحقيق التي قامت مناظرة الجثة لمعرفة سبب الجريمة ، وضبط المتهمين .