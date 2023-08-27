تفاصيل حادث إطلاق النار في فلوريدا: جريمة عنصرية (فيديو)

كشفت شرطة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، ملابسات إطلاق النار بالمدينة والذي تسبب في مقتل 3 أشخاص.

وأكدت الشرطة، أن عملية إطلاق النار كانت مدفوعة بالكراهية والعنصرية، إذ أن القاتل أراد قتل الأمريكيين من أصل إفريقي، وبعد إتمام العملية قتل نفسه.

وأضافت أن الأسلحة التي استخدمها مطلق النار هي بندقية من طراز "15ARg Gloock"، موضحة أنه يوم مظلم في تاريخ جاكسونفيل.

وأكدت أن أي خسارة في الأرواح تعتبر مأساوية، لكن الكراهية التي حغزت فورة القتل التي قام بها القاتل تضيف طبقىة إضافية من الحسرة، متابعة: "لا مجال للكراهية في مجتمعنا، وهذه ليست جاكسونفيل".

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، قوله، إن إطلاق نار في مدينة جاكسون فيل بولاية فلوريدا أدى إلى وقوع عدد من القتلى والإصابات.

رعب في فلوريدا

من جهتها، ذكرت صحيفة “ميرور"، أن عدة أشخاص لقوا مصرعهم في إطلاق نار جماعي داخل متجر، حيث تحصن المشتبه به داخله في مواجهة مع الشرطة.

وأثار إطلاق النار في متجر دولار جنرال، الرعب في قلب جاكسونفيل فلوريدا الليلة.

وأكدت عمدة المدينة دونا ديجان، مقتل عدة أشخاص فيما أسمته "إطلاق نار جماعي".

وقد هرعت رئيسة البلدية بنفسها إلى مكان الحادث، قائلة لوسائل الإعلام المحلية إن هناك عدداً من القتلى وأكدت أن رجلاً تحصن في متجر دولار جنرال على طريق كينجز.

وأضافت: “هذا غير مقبول. إن إطلاق النار مرة واحدة أمر كبير للغاية، لكن من الصعب حقًا تحمل عمليات إطلاق النار الجماعية هذه”.