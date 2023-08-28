أعراض متلازمة تكيس المبايض.. حب الشباب والسمنة أبرزها

متلازمة تكيس المبايض خلل هرموني يحدث عندما ينتج المبيضان هرمونات زائدة، وإذا كنتِ مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، فإن المبيضين ينتجان مستويات عالية بشكل غير عادي من الهرمونات التي تسمى الأندروجينات وهذا يتسبب في اختلال توازن الهرمونات التناسلية لديك ونتيجة لذلك، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض من دورات شهرية غير منتظمة، وغياب الدورة الشهرية، وعدم القدرة على التنبؤ بالإباضة.

وتعد متلازمة تكيس المبايض أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للعقم عند النساء والأشخاص الذين تم تعيينهم أنثى عند الولادة (AFAB)، ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بحالات صحية أخرى.

ما هي علامات متلازمة تكيس المبايض (PCOS)؟

تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة تكيس المبايض ما يلي:

فترات غير منتظمة: الحيض غير الطبيعي ينطوي على فترات مفقودة أو عدم وجود فترة على الإطلاق، وقد ينطوي أيضًا على نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية.

نمو غير طبيعي للشعر: قد ينمو لديك شعر زائد في الوجه أو تعاني من نمو كثيف للشعر على ذراعيك وصدرك وبطنك (الشعرانية)، ويؤثر هذا على ما يصل إلى 70٪ من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض.

حب الشباب: يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض ظهور حب الشباب، خاصة على الظهر والصدر والوجه، وقد يستمر حب الشباب هذا بعد سنوات المراهقة وقد يكون من الصعب علاجه.

السمنة: يعاني ما بين 40% إلى 80% من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض من السمنة ويواجهون صعوبة في الحفاظ على وزن صحي لهم.

اسمرار الجلد: قد تظهر بقع من الجلد الداكن، خاصة في ثنايا الرقبة والإبطين والفخذ (بين الساقين) وتحت ثدييك، ويعرف هذا باسم الشواك الأسود.

الأكياس: يعاني العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض من ظهور مبيضين أكبر أو يحتويان على العديد من الجريبات (كيسات كيس البيض) على الموجات فوق الصوتية.

علامات الجلد: علامات الجلد هي لوحات صغيرة من الجلد الزائد، وغالبًا ما توجد في الإبطين أو على رقبتك.

تساقط الشعر: قد يفقد الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض بقعًا من الشعر على رؤوسهم أو يبدأون بالصلع.

العقم: متلازمة تكيس المبايض هي السبب الأكثر شيوعًا للعقم لدى الأشخاص AFAB، وعدم الإباضة بانتظام أو بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى عدم القدرة على الحمل.