9 علامات تدل على إصابتك بمتلازمة تكيس المبايض.. السمنة أهمها

متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي مشكلة في الهرمونات تحدث خلال سنوات الإنجاب، إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض، فقد لا تأتيك الدورة الشهرية كثيرًا أو قد يكون لديك فترات تستمر عدة أيام، وقد يكون لديك أيضًا الكثير من هرمون يسمى الأندروجين في جسمك.

مع متلازمة تكيس المبايض ، تتطور العديد من الأكياس الصغيرة للسوائل على طول الحافة الخارجية للمبيض، وهذه تسمى الخراجات، وتحتوي الأكياس الصغيرة المليئة بالسائل على بيض غير ناضج، وهذه تسمى بصيلات تفشل البصيلات في إطلاق البويضات بانتظام.

السبب الدقيق لمتلازمة تكيّس المبايض غير معروف. قد يقلل التشخيص والعلاج المبكر إلى جانب فقدان الوزن من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

ما هي علامات متلازمة تكيس المبايض؟

تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة تكيّس المبايض ما يلي:

عدم انتظام الدورة الشهرية: تتضمن الدورة الشهرية غير الطبيعية عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم وجود دورة شهرية على الإطلاق. قد يشمل أيضًا نزيفًا حادًا أثناء فترات.

نمو غير طبيعي للشعر: قد ينمو شعر وجهك بشكل زائد أو تعاني من نمو شعر كثيف على ذراعيك وصدرك وبطنك (الشعرانية). يصيب هذا ما يصل إلى 70٪ من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيّس المبايض.

حب الشباب: يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض حب الشباب ، خاصة على ظهرك وصدرك ووجهك وقد يستمر حب الشباب هذا بعد سنوات المراهقة وقد يكون من الصعب علاجه.

السمنة: يعاني ما بين 40٪ و 80٪ من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض من السمنة ويواجهون صعوبة في الحفاظ على وزن صحي لهم.

سواد الجلد: قد تصابين ببقع من الجلد الداكن ، خاصة في ثنايا العنق والإبطين والفخذ (بين الساقين) وتحت ثدييك. وهذا ما يعرف بالشواك الأسود.

الخراجات: كثير من الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض لديهم مبيض يبدو أكبر أو به العديد من الجريبات (كيسات كيس البيض) على الموجات فوق الصوتية.

الزوائد الجلدية: الزوائد الجلدية هي زوائد صغيرة من الجلد الزائد. غالبًا ما توجد في الإبطين أو على رقبتك.

ترقق الشعر: قد يفقد الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيّس المبايض بقعًا من الشعر على رؤوسهم أو يبدأون في الصلع.

العقم: متلازمة تكيس المبايض هي السبب الأكثر شيوعًا للعقم لدى الأشخاص AFAB. عدم التبويض بشكل منتظم أو متكرر يمكن أن يؤدي إلى عدم القدرة على الإنجاب.