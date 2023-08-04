فئة عمرية من النساء معرضات للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض (PCOS) هي اختلال هرموني يحدث عندما ينتج المبيضين هرمونات زائدة، وإذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض، فإن المبايض تنتج مستويات عالية بشكل غير عادي من الهرمونات تسمى الأندروجينات، وهذا يتسبب في اختلال هرموناتك التناسلية ونتيجة لذلك ، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض من دورات شهرية غير منتظمة وفترات تبويض غير متوقعة.

وقد تظهر أكياس الجريبات الصغيرة (الأكياس المملوءة بالسوائل مع البويضات غير الناضجة) على المبايض بالموجات فوق الصوتية بسبب نقص الإباضة (انقطاع الإباضة) ومع ذلك ، على الرغم من اسم "متعدد الكيسات" ، لا تحتاجين إلى وجود أكياس على المبايض للحصول على متلازمة تكيس المبايض، وتكيسات المبيض ليست خطيرة أو مؤلمة.

متلازمة تكيس المبايض هي أحد أكثر أسباب العقم شيوعًا عند النساء والأشخاص المعينين عند الولادة (AFAB)، ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بحالات صحية أخرى.

في أي عمر يبدأ متلازمة تكيس المبايض ؟

يمكن للنساء الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض في أي وقت بعد البلوغ، ويتم تشخيص معظم الأشخاص في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر عندما يحاولون الحمل، وقد يكون لديك فرصة أكبر للإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض إذا كنتِ تعانين من السمنة أو إذا كان أفراد عائلتك البيولوجية مصابين بمتلازمة تكيّس المبايض.

ما مدى انتشار متلازمة تكيس المبايض؟

متلازمة تكيس المبايض شائعة جدًا - ما يصل إلى 15 ٪ من النساء والأشخاص في سن الإنجاب مصابون بمتلازمة تكيس المبايض.