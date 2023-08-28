مستقبل الكورونا .. هل التطعيمات السابقة مازالت فعالة لمكافحة المتحور أوميكرون EG-5.2؟

استاذ المناعة يجيب ..

بالتزامن مع اعلان وزارة الصحة المصرية منذ ايام قليلة مضت عن ظهور حالتين إيجابية لفيروس كورونا من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2"، مشيرة إلى أن "الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما هي أعراض خفيفة ويتماثلان للشفاء".

وقالت الصحة المصرية، في بيان لها، إن "قطاع الطب الوقائي، بالوزارة يقوم بتطبيق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى".

وفى ذات السياق قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، ان التطعيمات مازالت فعالة ومطلوبة ، لقاحات كورونا المتوفرة فى مصر تحفز الاستجابة المناعية لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته، كما توفر الحماية من مضاعفات المرض بتحفيز المناعة ضد الإصابة بالمرض الناتج عن العدوى بفيروس كورونا.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" الالكترنية ، ان التطعيمات المتاحة ضد فيروس كورونا المستجد تحمى المحيطين بالمطعمين أيضًا من العدوى والمرض وتقلل من احتمالات نقل العدوى إلى الآخرين.

واوضح بدران ، ان اللقاحات الواقية من كورونا هي الأمل لإنهاء الجائحة، وعندما يتلقّى عدد كبير من أفراد المجتمع التطعيم، يصعب على فيروس كورونا الانتشار لأن معظم الأفراد الذين يتعرضّون له يتمتعون بالمناعة.

واكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، ان المتحورات الحديثة لأوميكرون تحتاج لنسخ جديدة من التطعيمات، ومداومة التطعيم بالجرعات التعزيزية.

مستقبل الكورونا :

لقد تبين أن فيروس الكورونا مصمم على التعايش معنا للأبد ، والمتحورات الفرعية للمتحور أوميكرون تعدت ٦٠٠ متحوراً ، وكل متحور حديث أصبح يتمتع بطفرات مستحدثة مبتكرة سمحت بالانتشار السريع ،ولحسن الحظ لم يصحب ذلك زيادة فى شدة العدوى ، أو حدوث مضاعفات تستلزم الاحتجاز فى المستشفيات أو تسبب الوفاة أو العودة للإغلاق.

كيفية التعايش مع متحورات الكورونا: بالعودة لتدابير الوقاية لماذا ؟ للحفاظ على مكتسبات مصر فى حرب الكورونا التى مازالت مستمرة. الكورونا ليس له آمان.

الوقاية :

١- استخدام الكمامة فى كل مكان به تجمعات أو وسائل المواصلات أو قاعات الحفلات وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

٢- غسل اليدين بشكل متكرر، مع تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .

٣- الامتناع عن المصافحات أو العناق أو القبلات ،القبلات يمكن أن تنقل متحورات فيروس الكورونا.التباعد الاجتماعى.عزل المصابين بأى أعراض تنفسية فى المنزل. عدم التدخين، أو التواجد فى مجال المدخنين

٤- التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش .

٥- تهوية الغرف والصالات

٦- النوم مبكراً، وعدم السهر لتقوية المناعة.

٧- الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر .

٨- ممارسة الرياضة فهى تعزز المناعة و توفر المزيد من الأكسيجين والتغذية للمخ ، وإن تعذر ذلك فالمشى من أفضل أنواع عن من أمراض العصر .

٩- التطعيم ضد الإنفلونزا هام جداً للحماية من الإنفلونزا وتغيير مسار العدوى بالكورونا لو حدثت.تطعيم الإنفلونزا الرباعى، خاصة المسنين و ذوى الأمراض المزمنة، والحوامل ،والأطقم الطبية. من مضاعفات الإنفلونزا الالتهاب الرئوي ولاداعى للسماح بالتحالف بين الكورونا والإنفلونزا .

١٠- من الأهمية متابعة التطعيم بلقاحات كورونا، وكل من حصل على لقاحذ كورونا ومر على تطعيمه 6 أشهر لا بد أن يذهب لمراكز تلقي لقاح كورونا والحصول على جرعة تعزيزية للجهاز المناعي لحمايته وحماية المجتمع من نشأة متحورات جديدة الكورونا.