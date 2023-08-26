السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

“لجنة كورونا” توجه تحذيرًا عاجلًا يتعلق بعلاج المتحور الجديد.. فيديو

مواطنون يرتدون كمامات
مواطنون يرتدون كمامات

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن بروتوكول كورونا المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاطئ والأدوية الموجودة به تم إيقاف استخدامها منذ فترة كبيرة.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن بروتوكول كورونا لم يُحدث أو تضاف له أدوية جديدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد دواء آمن بنسبة 100%.

txt

متحدث الرئيس: فيروس كورونا فيه منه 7 أنواع وصلنا منها 3 (شاهد)

txt

الرابطة الأوروبية: ارتفاع في عدد حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد حول العالم (شاهد)


وأكد أن المسئول عن العلاج هو الطبيب المتخصص وهناك العديد من العوامل التي يتم وضعها في الاعتبار مثل زيادة الوزن وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

تغيير بروتوكول كورونا

وأضاف أن تغيير بروتوكول كورونا يتم وفقا لعدد من الاعتبارات مثل شدة الانتشار المرضي ومدى هروبه من المناعة، مضيفا أن أدوية البروتوكول تمثل فعالية في الوصول إلى الشفاء وأمان للمريض. 


وشدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على أن مصل كورونا إجراء وقائي وليس احترازي، مضيفًا أن تكاثر الفيروس يكون داخل جسم الإنسان. 


ولفت إلى أن المضاد الحيوي في بروتوكول كورونا يتم تناوله في حالات معينة وليس في العموم، مؤكدا أن الوضع الوبائي في مصر مستقر والحالات الموجودة حالتها بسيطة وهناك توفر للأدوية الموجودة في بروتوكول كورونا.

مواد متعلقة

متحورات كورونا تواصل الظهور والعالم في ذهول.. آخرهم EG.5

كورونا ينتشر بسرعة.. 1.5 مليون إصابة في آخر 28 يومًا

متحور كورونا الجديد يدق ناقوس الخطر في مصر| تحذيرات

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ظهور متحور كورونا الجديد في مصر (فيديو)

"فورناكس".. اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا| كل ما تريد معرفته عنها

آخر تطورات متحور كورونا الجديد

مصر تسيطر على متحور كورونا.. ومكافحة الفيروس: لا داع للقلق

توجه للمستشفى مباشرة.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف حقيقة "برد المروحة"