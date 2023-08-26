“لجنة كورونا” توجه تحذيرًا عاجلًا يتعلق بعلاج المتحور الجديد.. فيديو

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن بروتوكول كورونا المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاطئ والأدوية الموجودة به تم إيقاف استخدامها منذ فترة كبيرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن بروتوكول كورونا لم يُحدث أو تضاف له أدوية جديدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد دواء آمن بنسبة 100%.



وأكد أن المسئول عن العلاج هو الطبيب المتخصص وهناك العديد من العوامل التي يتم وضعها في الاعتبار مثل زيادة الوزن وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تغيير بروتوكول كورونا

وأضاف أن تغيير بروتوكول كورونا يتم وفقا لعدد من الاعتبارات مثل شدة الانتشار المرضي ومدى هروبه من المناعة، مضيفا أن أدوية البروتوكول تمثل فعالية في الوصول إلى الشفاء وأمان للمريض.



وشدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على أن مصل كورونا إجراء وقائي وليس احترازي، مضيفًا أن تكاثر الفيروس يكون داخل جسم الإنسان.



ولفت إلى أن المضاد الحيوي في بروتوكول كورونا يتم تناوله في حالات معينة وليس في العموم، مؤكدا أن الوضع الوبائي في مصر مستقر والحالات الموجودة حالتها بسيطة وهناك توفر للأدوية الموجودة في بروتوكول كورونا.