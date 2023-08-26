تحذيرات من بروتوكول علاج المتحور الجديد على سوشيال ميديا

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من بروتوكول المتحور الجديد على السوشيال ميديا، قائلا: علاج متحور كورونا الجديد المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاطئ والأدوية الموجودة به تم إيقاف استخدامها منذ فترة كبيرة.

متحور كورونا الجديد



وتابع الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بروتوكول كورونا لم يُحدث أو تضاف له أدوية جديدة، مشيرا إلى أنه لا يوجد دواء آمن بنسبة 100 %.



وأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن المسئول عن العلاج هو الطبيب المتخصص وهناك العديد من العوامل التي يتم وضعها في الاعتبار مثل زيادة الوزن وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأضاف أن تغيير بروتوكول كورونا يتم وفقا لعدد من الاعتبارات مثل شدة الانشطار المرضي ومدى هروبه من المناعة، مضيفا أن أدوية البروتوكول تمثل فعالية في الوصول إلى الشفاء وأمان للمريض.



وشدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على أن مصل كورونا إجراء وقائي وليس احترازي، مضيفا أن تكاثر الفيروس يكون داخل جسم الإنسان.



وأردف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن المضاد الحيوي في بروتوكول كورونا يتم تناوله في حالات معينة وليس في العموم، مؤكدا أن الوضع الوبائي في مصر مستقر والحالات الموجودة حالتها بسيطة وهناك توفر للأدوية الموجودة في بروتوكول كورونا.

