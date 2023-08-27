عماد البناني لـ الوفد: رئاسة لجنة الزمالك شرف كبير ويكشف موعد بدء مهامه

في أول تعليق لـ الدكتور عماد البناني بعد تكليفه برئاسة اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة، أكد أنه شرف كبير تولى رئاسة الللجنة بالقلعة البيضاء.

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أضاف عماد البناني في تصريحات خاصه لبوابة الوفد ، أنه سيبدأ مهام عمله بنادي الزمالك غدا الإثنين حيث سيتواجد في النادي منذ الصباح، عقب الانتهاء من بعض الاجراءات اليوم .

وقال البناني أن تكلفيه بهذه المهمة شرف كبير وأن التواجد في كيان عظيم مثل نادي الزمالك مهمة قومية تعكس مدى أهمية نادي الزمالك وحرص الدولة المصرية على عبورة تلك المرحلة الحرجة بنجاح.

وأتم بأن مهمته الأولى هى عودة الاستقرار داخل القلعة البيضاء وحتى الوصول الى هدف اللجنة وإنهاء مهمتها بعقد جمعية عمومية تشمل انتخابات النادي.

أتم حديتة أنه يتمنى دعم الجماهير والأعضاء ورموز النادي في تلك الفترة الحالية حتى موعد الانتخابات المقبلة التي ستقام قريبا.

وأجرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي ، تعديلا على اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك وذلك بتعيين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذي لناد الزمالك خلفا للواء حسن موسى.

واصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا جاء نصه كالتالي:

بيان من وزارة الشباب والرياضة

بشأن نادى الزمالك

بالإشارة إلى انتهاء المهلة القانونية المقرره لقبول الاستقالة المقدمة من مجلس إدارة نادى الزمالك ، وفى ضوء الإجراءات القانونيه المتخذة لإدارة شئون النادى خلال الفترة المقبلة أصدرت مديرية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قراراً يتضمن تكليف السيد الدكتور عماد مصطفى البناني رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق للعمل مديراً تنفيذياً لنادى الزمالك ورئيساً للجنة المشكلة لإدارة شئون النادى وذلك نظراً للخبرات الواسعة التى يتمتع بها في المجال الرياضي وقدرته على إدارة شئون النادى مع اللجنة المشكلة خلال الفتره المقبله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادى علي وفق احكام قانون الرياضه 71 لسنه 1971مع توجيه الشكر للسيد اللواء / حسن موسي.

وفي سياق متصل، فمن المقرر أن تتولى اللجنة المشكلة لإدارة شئون النادى تشكيل لجان نوعية من أهمها لجان تنقية كشوف العضويات من الأعضاء العاملين بالنادى وإعلان كشوف الناخبين ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادى ، واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة الجمعية العمومية العادية المتضمنة بنداً لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادى الزمالك وذلك فى ضوء قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 واللائحة الاسترشادية المعمول بها فى نادى الزمالك