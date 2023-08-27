منتخب الطائرة يستدعي سباعي الزمالك استعدادا لأمم إفريقيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الطائرة استدعاء 7 لاعبين من الفريق الأول بنادي الزمالك، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة في الفترة من 1 سبتمبر المقبل حتى 15 من الشهر ذاته.

قائمة لاعبي الزمالك المنضمين لمنتخب مصر

جاءت قائمة اللاعبين كالتال:

أشرف اللقاني ورضا هيكل وسيف عابد ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا وأحمد يوسف.

الجهازالفني لطائرة الزمالك

يتكون الجهاز الفني لفريق الطائرة بنادي الزمالك من:

أحمد عاشور مديرا فنيا، وليد عبدالعال مدربا، إسلام سعودي مدربا مساعدا، أحمد سالم مخططا للاحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا، حسن عبد الرازق إداريا.

في نفس السياق، أوضح فلافيو جيونيلي المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الاول للكرة الطائرة، حقيقة ما تردد عن وجود تدخلات من المسؤلين بالاتحاد المصري للكرة الطائر في اختيارات عناصر المنتخب استعدادا لبكولة أفريقي المقببة بالقاهرة.

وشدد فلافيو جيونيل المدير الفني لمنتخب مصر، على أن تاريخه المهنى لايسمح له بمثل هذه الاتهامات التي يرددها البعض والتقليل من دور الجهاز الفني وتصدير صورة خاطئة امام الرأي العام حول وجود تداخلات في اختيارات عناصر منتخب مصر.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الاول للكرة الطائرة المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل المشاركة في البطولة الأفريقية التى تحتضنها مصر خلال الفترة من ١ وحتى ١٥ سبتمبر المقبل.