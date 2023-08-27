عاطف عبد اللطيف : الإسكندرية والعلمين تشكلان عنصر جذب قوي للسياحة اليونانية والقبرصية بمصر

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن العلاقات المصرية اليونانية والقبرصية متميزة جدا وممتدة عبر التاريخ والان تزداد العلاقات توطيدا بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والاتفاقيات التي تم توقيعها طوال الفترة الماضية ومنها ترسيم الحدود والكهرباء و مبادرة العودة للجذور وغيرها الكثير .

و أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف أن اليونانيين والقبارصة عاشوا في مصر فترات طويله ولهم مباني تاريخية وأحياء سكنية وأندية مازالت تحمل اسمهم و تعبر عن حضارتهم و خاصة في محافظة الاسكندرية والقاهرة .

وأوضح د. عاطف عبد اللطيف أنه رغم العلاقات التاريخية بين مصر واليونان إلا أنه لا توجد سياحة بشكل قوي بين البلدين بمستوى العلاقات التاريخية والمستمرة حتى الان ولذلك لابد من العمل على تنشيط حركة السياحة البينية و اعداد برامج سياحية مشتركة بين البلدين وتسويقها خارجيا و توفير رحلات طيران متعددة ومباشرة بين المدن المصرية واليونانية والقبرصية وكذلك توفير خطوط ملاحية تربط بين اليونان وقبرص والإسكندرية لتنشيط حركة السياحة الى الاسكندرية بهدف تنشيط سياحة العودة للجذور لليونانيين لزيادة الاسكندرية والاحياء التي عاشوا فيها في فترات طويلة هم وأسرهم.

وأشار د. عاطف إلى أهمية عقد اتفاقيات توأمة بين بعض المدن المصرية و اليونانية على سبيل المثال للتبادل السياحي وتقديم الخدمات السياحية المشتركة و اعداد البرامج المشتركة أيضا وترويجها في الدول التي ترغب في زيارة مصر واليونان من خلال برنامج سياحي واحد .

وأضاف أنه يمكن دعوة اليونانين والقبارصة لزيارة مدينة سانت كاترين حيث يوجد دير سانت كاترين الذي يوجد به الأساقفة اليونانيين وكذلك مدينة شرم الشيخ والاستمتاع بجمالها الساحر وكذلك زيارة الاسكندرية ومعالمها التاريخية وآثارهم الموجودة حتى الآن .

وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بشكل عام مؤهل بشكل كبير لاستقبال السياحة اليونانية لقرب المسافة و جمال الشواطئ هناك و لابد من الترويج للعلمين والساحل الشمالي في اليونان وقبرص لان السياحة اليونانية لو ركزت على هذه المنطقة ستكون بداية قوية لاستقطاب مزيد من السياحة الأوروبية للعلمين والساحل الشمالي .

ودعا إلى ضرورة الاسراع بتشغيل مطار العلمين بشكل موسع ووجود رحلات أسبوعية منتظمة مع قبرص واليونان في ظل عدم تفضيل رحلات البحر في موسم الشتاء وكذلك مطار مرسى مطروح وتنشيط الرحلات إليه من خلال التعاقد مع شركات الطيران المختلفة عالميا لاعداد رحلات طيران منتظمة وشارتر من الدول المستهدف جلب سياحة منها .

وأكد على أهمية تقديم التسهيلات لسياحة اليخوت والمراكب الفندقية و تطوير وانشاء مراسي بالساحل الشمالي و تشغيل رحلات ملاحية بشكل منتظم بين مصر واليونان .