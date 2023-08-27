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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

اقتصادية النواب تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتوطين وتعميق صناعة الحديد والصلب

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد عبد الحميد

وجه الدكتور محمد عبد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته المهمة للحكومة بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب أخذًا في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.

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وطالب "عبدالحميد" فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة الإسراع فى تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية لدورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة أن صناعات الحديد والصلب سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق الاستقرار فى أسعار الحديد مؤكداً أن مصر قادرة على تعميق وتوطين هذه الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الصناعات الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات المصرية للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أهمية متابعة الرئيس السيسى لمشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
واستعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة مطالباً من الحكومة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتعميق وتوطين صناعة الحديد والصلب فى مصر
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.

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